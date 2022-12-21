Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

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Mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden bugün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.

Spor Toto 1. Lig’in 18. haftasında Altınordu, 26 Aralık Pazartesi günü Rizespor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak.

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