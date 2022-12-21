Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon ligde 17 maça çıkarken sadece 7. hafta oynanan Tuzlaspor maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, bu sezon ligde 17 maça çıkarken sadece 7. hafta oynanan Tuzlaspor maçında kalesini gole kapatmayı başardı.

Altınordu, 31 golle Spor Toto 1. Lig’de en fazla gol yiyen takımlar arasında bulunuyor. İzmir temsilcisinde durum böyle olunca kalesini gole kapatma sorunu da baş göstermiş oldu. Kırmızı-lacivertliler, bu sezon çıktıkları 17 maçta sadece 7. hafta İstanbul’da 1-0 kazanılan Tuzlaspor maçında kalesini gole kapatmayı başarırken, kalan 16 müsabakada gol yiyerek kalesinde toplam 31 gol gördü. Kalesini gole kapatamayan Altınordu’nun düşme hattında olması da kaçınılmaz oldu. İzmir ekibi ligde 12 puanla 17. sırada yer alıyor.