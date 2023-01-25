Öte yandan karşılaşmayı takip edecek kadın ve çocuk taraftarlar için bilet fiyatı 10 TL olarak belirlendi.

Karşılaşmanın bilet fiyatları şu şekilde:

Mücadele öncesinde karşılaşmanın biletleri Passolig sistemi üzerinden bugün öğle saatlerinden itibaren satışa sunuldu.

Spor Toto 1. Lig’in 22. haftasında Altınordu, 28 Ocak Cumartesi günü Boluspor’u konuk edecek. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanacak karşılaşma saat 16.00’da başlayacak.

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