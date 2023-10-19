Ordu’nun Altınordu Belediyesi’nin 2024 yılı bütçesi 1 milyar 340 milyon TL olarak belirlendi. Belediye Başkanı Aşkın Tören, her alanda tasarruf ile büyüyen bir belediye olduklarını söyledi.

Altınordu Belediye Meclisi ekim ayı olağan toplantısı 2. birleşimi, Belediye Başkanı Aşkın Tören’in başkanlığında gerçekleştirildi. Meclis oturumunda 2024 yılı bütçe tasarısı da görüşüldü.

2024 yılına sıfır borç ile girecek bütçeye sahip olduklarını söyleyen Başkan Tören, “Bu bütçe bir yatırım bütçesi ama bir seçim bütçesi değil. Bu bütçe insanı merkeze alan bir bütçe, emeği koruyan bir bütçe, kültürü sanatı destekleyen bir bütçe, sosyal kırılmalara karşı bu şehri dirençli kılacak bir bütçe. 31 Aralık 2023 yılı itibariyle bu bütçe gururla ifade edebilirim ki, SGK’ya maliyeye, vergi dairesine, çalışanına, kurumlara sıfır borçla 2024 gerçekleşmelerine kararlı bir şeklide yürüyen bir bütçedir. Bütçe teklifimizi tam da bu anlayışla oluşturduk” diye konuştu.

Altınordu Belediyesi’nin rakamlara yansıyan mali başarısına dair verileri de paylaşan Başkan Tören, “Bu bütçede de mali disiplinden dengelenmeden ve sıkılaştırmadan taviz vermeden hizmetten de tasarruf etmeden emin adımlarla yola devam ettiğimizi rakamlar ortaya koymaktadır. 2019 yılı itibariyle belediyemiz kaynaklarının yüzde 16’ya yakını sadece faize giderken, bugün bu oranın 2024 yılı bütçemizde yüzde 5’ler seviyesine gerilediğini görüyoruz. Bu da bütçeden faize ayrılan kaynaklarda yüzde 200’lük bir iyileşme demektir” ifadelerine yer verdi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, şu ifadelere yer verdi:

“2019 yılında görevi devraldığımızda toplam borç tutarı gelir bütçesinin yüzde 260’ına tekabül etmekte iken, bugün itibariyle toplam borç tutarının bütçemizdeki oranı yüzde 38’dir. Bu yönüyle de toplam borçları bütçenin karşılama oranında da yüzde 684’lük bir iyileşme sağlanmıştır. Şehir temizliği hizmetlerinin 2019 yılında bütçesindeki oranı yüzde 16,04’ü iken, hayata geçirdiğimiz millileşme adımlarımız sonucu temizlik için bölgemizin genişlemesine, ihtiyaçların çeşitlenip artmasına rağmen 2024 yılı bütçemizde şehir temizliği ödeneği yüzde 8,5’e düşmüştür. Şehir temizliğinin bütçeye oranı ise yüzde 87 azalmıştır. Sadece temsil ağırlama bütçe kalemindeki tasarrufumuz yüzde 289’dur. Evet tasarruf ettik, ancak şehrimize ve hemşehrilerimize hizmetten tasarruf etmedik. Belediye çalışanlarımızın maaşlarına 4,5 yılda yüzde 950 iyileştirme yaptık. Bütün bunları mali tablomuzdaki başarımıza borçluyuz.”

Mecliste yapılan oylama sonucunda Altınordu Belediyesi 2024 bütçesi 1 milyar 340 milyon TL olarak kabul edildi.