Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından Ramazan ayı boyunca ilçede 10 bin, deprem bölgesi Adıyaman ve Gölbaşı ilçesinde ise günlük 20 bin iftar yemeği ikramında bulundu.

Altınordu’da günlük 10 bin sıcak yemeği iftar sofralarına ulaştıran Altınordu Belediyesi, deprem felaketinden en çok etkilenen illerin başında gelen Adıyaman ve Gölbaşı ilçelerinde de günlük 20 bin insana sıcak yemek hizmeti verdi. Hem Altınordu’da hem deprem bölgesinde muhtelif noktalara kurulan stantlarda gerçekleştirilen sıcak yemek dağıtımları ihtiyaç sahipleri, engelliler, yaşlılar, hastalar, yalnız yaşayanlar ve dağıtım noktalarına gelemeyecek durumda olanlara ise iftar yemekleri belediye ekiplerince 92 mahallede vatandaşlara teslim edildi.

Öte yandan Altınordu Belediyesi, iftar saatinde görevde olan kamu görevlilerine, asayiş ve güvenlik personeline, 112 Acil Çağrı merkezi görevlilerine ise Ramazan boyunca her gün İftar yemeği ve sahurluk ikramında bulundu. Belediye iftarlık sıcak yemek hizmetini sürdürürken, çocuklar için de etkinlikler düzenledi.

Altınordu Belediyesi olarak öncesinde aldıkları tedbirler ile dolu bir Ramazan ayı yaşadıklarını belirten Belediye Başkanı Aşkın Tören, “Bir ay boyunca büyük bir kardeşlik iklimini, dayanışmayı, paylaşmayı hep birlikte yaşayarak şehrimizde gönül köprüleri kurduğumuz bir Ramazan-ı Şerif’i daha geride bırakıyoruz. Ramazan paylaşmadır inancıyla her gün binlerce insanımıza sıcak iftar yemeği ikram etmenin, ihtiyaç sahiplerinin sofralarına aş olmanın, yaşlı büyüklerimizin dillerinde dua olmanın gayreti ile önceki yıllarda olduğu gibi bu Ramazan ayında da vatandaşlarımızın kapılarını çaldık. Hem deprem bölgesinde hem şehrimizde devletimizin, milletimizin şefkat elini ihtiyaç sahiplerine ve kimsesizlere ulaştıran, deprem bölgesinde şehrimizin ve insanımızın kardeşlik ve dayanışma elini kardeşlerimizin üzerinden hiç eksik etmeyen ekiplerimize teşekkür ediyorum. Bu vesile ile Ramazan bayramının şehrimize, ülkemize ve tüm İslam alemine hayırlar getirmesini diliyor, hemşehrilerimizin aziz milletimizin bayramını kutluyorum” diye konuştu.