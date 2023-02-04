Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm okullarda sömestr tatilinde ikinci yarıyıl için temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi tarafından ilçe genelindeki tüm okullarda sömestr tatilinde ikinci yarıyıl için temizlik çalışması gerçekleştirdi.

Altınordu Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü ekipleri, şehir merkezinde ve kırsalda bulunan okullarda geniş bir temizlik çalışması gerçekleştirdi. Gece ve gündüz vardiya usulü ile yapılan çalışmalarda okulların bahçe ve çevre temizlikleri yapılarak, öğrenciler için sağlıklı ve hijyenik bir ortam hazırlandı. Okullardaki ortak kullanım alanları, oyun alanları ve bahçelerin temizliği ve yıkanması yapılırken, bu çalışmaların devam edeceği belirtildi.

Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, her fırsatta eğitime destek olmaya çalıştıklarını belirterek, “Geleceğimiz olan çocuklarımıza destek olmaya devam ediyoruz. İlçemizde bulunan tüm okullarda ekiplerimiz hijyenik bir ortam oluşturulması adına temizlik çalışmalarını gerçekleştirdiler. Daha iyi fiziki ortam oluşturulması için sürdürdüğümüz çalışmalar ile okullarımız eğitim öğretim döneminin ikinci yarıyılına tertemiz ve güvenli bir şekilde girmiş olacak. Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın rahat ve sağlıklı bir ortamda eğitim almaları için üzerimize düşen görevleri yapmaya devam edeceğiz. İkinci yarıyılda da tüm öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarılar diliyorum" dedi.