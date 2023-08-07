Ordu’nun Altınordu Belediyesi, depremden etkilenen Adıyaman ve Gölbaşı ilçesindeki depremzede vatandaşlar yardım malzemelerini ulaştırdı.

Kahramanmaraş merkezli meydana gelen ve etkisi 11 ile yayılan, binlerce binanın yıkıldığı, 50 binin üzerinde vatandaşın hayatını kaybettiği 6 Şubat depreminin ardından Adıyaman ve Gölbaşı ilçesine eşi Ayfer Tören ile birlikte giden Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören, burada yürütülen çalışmaları sahada yönetti. Başkan Tören, büyük depremin 6. ayında da depremzedeleri yalnız bırakmadı.

Depremin ardından bölgede enkaz kaldırma, sıcak yemek dağıtımı, insani yardımların ulaştırılması, temiz içme suyu temini, şehir temizliği, mobil sağlık hizmetleri, hasar gören alt yapıların onarılması ve konteyner kentlerin kurulumu gibi görevlerde yer alan Altınordu Arama Kurtarma Ekibi, depremlerin 6. ayını doldurduğu 6 Ağustos’ta Adıyaman ve Gölbaşı ilçesindeki vatandaşlar ile çocuklara çeşitli yardım malzemelerinin yanı sıra oyuncakları ulaştırdı.

Malzemeleri teslim alan vatandaşlar, desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.