Ordu’nun Altınordu Belediyesi ekipleri, depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi ekipleri, depremden etkilenen illerden biri olan Adıyaman’da çevre temizliği çalışmalarını sürdürüyor.

Deprem sonrası şehirde atıklardan kaynaklı yaşanabilecek sorunları ortadan kaldırmak ve olabilecek salgın riskinin önüne geçebilmek amacıyla önlemlerini sıkılaştıran Altınordu Belediyesi temizlik ekipleri, çöplerin toplanması, sokak ve caddelerin süpürülmesi, yıkanması ve olması muhtemel olumsuzluklardan vatandaşları korumak için dezenfekte çalışmalarına devam ediyor.

Depremin ardından Afet Koordinasyon Başkanlığı’nca bölgede görevlendirilen Belediye Başkanı Aşkın Tören, Adıyaman ve Gölbaşı için mücadele veriyor. Tüm personeller ile birlikte çalışmalara devam eden Başkan Tören, oluşturduğu görev gücü ile vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması ve bölgede hayatın normale dönmesi adına çalışma yürütüyor. Arama ve kurtarma, insani yardım, enkaz kaldırma, altyapı, sıcak yemek, temiz su, mobil sağlık ve sokak hayvanlarının beslenmesi hizmetlerini sürdüren görev gücünde yer alan temizlik ekibi ise kent temizliği hizmetlerinde de çalışmalarını sürdürüyor.

Temizlik ekipleri, sabahın erken saatlerinde başladıkları çalışmalarına gece boyunca da vardiya usulü ile devam ediyor. Belediye Başkanı Aşkın Tören öncülüğünde ve Altınordu Belediyesi’nin koordinasyonunda Adıyaman İl merkezinde temizlik çalışmalarına destek veren ekipler, Gölbaşı ilçe merkezi ve köylerinde mesai harcıyor. Ekipler temizlik çalışmalarının yanında ayrıca dezenfekte çalışmalarını da sürdürüyor.