Ordu’nun Altınordu Belediyesi’nin deprem bölgesindeki ekiplerinden Altınordu Arama Kurtarma Ekibi (ARK), Adıyaman’da yaraları sarmaya devam ediyor.

Ordu’nun Altınordu Belediyesi’nin deprem bölgesindeki ekiplerinden Altınordu Arama Kurtarma Ekibi (ARK), Adıyaman’da yaraları sarmaya devam ediyor.

Kahramanmaraş merkezli depremlerin ilk anından itibaren Altınordu Belediye Başkanı Aşkın Tören’in öncülüğünde Adıyaman’ın Gölbaşı ilçe merkezi ve köylerinde umut olan ARK, insani yardım faaliyetleri ile depremzedeleri yalnız bırakmıyor. Altınordu Belediyesi çalışanları ve gönüllülerden oluşan 20 kişilik arama kurtarma ekibi, enkazlarda arama kurtarma, çadır kurulumu ve insani yardımların ulaştırılmasında canla başla çalışmaya devam ediyor.

Gölbaşı Afet Koordinasyon Merkezi Koordinatörü Tokat Valisi Numan Hatipoğlu koordinasyonunda sürdürülen çalışmaları koordine eden Başkan Tören, altyapıdan geçici barınma alanlarının oluşturulmasına, enkaz kaldırmadan insani yardımların ulaştırılmasına, temiz içme suyu dağıtımından kent temizliğine ve vatandaşların günlük ihtiyaçlarının karşılanmasına kadar her alanda ekipleri ile birlikte yaraların sarılması için çalışıyor. Başkan Aşkın Tören’in bölgedeki çalışmalarına ilk anından itibaren eşi Ayfer Tören de destek veriyor.

Adıyaman’ın Gölbaşı ve Besni ilçelerinin kırsal köylerinde faaliyetlerine devam eden Altınordu Arama Kurtarma Ekibi depremden günler sonra enkaz altından bir vatandaşın hayvanını canlı olarak çıkardı. Yine depremde ağır hasar alan evinden kedisini çıkarmak isteyen bir vatandaşın kedisini de binadan çıkaran ekip, bölgedeki çalışmalarını sürdürüyor.