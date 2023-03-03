Ordu’nun Altınordu Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısında alınan karar sonucu depremden etkilenen Adıyaman ve ilçesi Gölbaşı, Altınordu ile ‘kardeş şehir’ oldu.

Ordu’nun Altınordu Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısında alınan karar sonucu depremden etkilenen Adıyaman ve ilçesi Gölbaşı, Altınordu ile ‘kardeş şehir’ oldu.

Altınordu Belediye Meclisi mart ayı olağan toplantısı yapıldı. Belediye Başkanı Aşkın Tören’in depremlerin ardından Afet Koordinasyon Başkanlığı’nca görevlendirildiği Adıyaman Gölbaşı ilçesinde çalışmalarına devam etmesi dolayısıyla toplantı, Belediye Başkan Vekili Ahmet Akyurt Başkanlığında gerçekleştirildi. Başkanvekili Akyurt, gündem öncesi Altınordu Belediyesi’nin deprem bölgesinde yürüttüğü çalışmalara dair meclis üyelerini bilgilendirdi. Akyurt’un konuşmasının ardından gündemde yer alan maddelerin görüşülüp karara bağlandığı toplantıda Altınordu’nun, Adıyaman ili ve Gölbaşı ilçesi ile kardeş şehir olması teklifi de görüşüldü. Mecliste oy birliğiyle alınan karar ile deprem felaketinden en çok etkilenen illerden biri olan Adıyaman ve ilçesi Gölbaşı ile Altınordu kardeş şehir oldu.

Belediye meclisinin kardeş şehir olunması kararında, “06 Şubat 2023 tarihinde merkez üssü Kahramanmaraş Pazarcık olan son yüzyılların en büyük iki depremi yaşanmış ve 11 ilimiz bu depremden etkilenmiş, çok sayıda can kaybı ve yaralanma yaşanmıştır. Böyle büyük bir afetin yol açtığı tahribatın giderilmesi için devletimiz, yerel yönetimlerimiz ve milletimiz deprem bölgesinde arama kurtarma ve acil ihtiyaçların karşılanması ve yaraların sarılması konusunda üst düzeyde iş birliği ve yardımlaşma duygusuyla çalışmaya başlamıştır. 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 53. maddesinin son fıkrasındaki ‘belediye, belediye sınırları dışında yangın ve doğal afetler meydana gelmesi durumunda, bu bölgelere gerekli yardım ve destek sağlayabilir’ hükmü bulunmaktadır. Bu çerçevede depremden etkilenen halkımıza yardım ve destek olmak amacıyla 5393 Sayılı Belediye Kanunu’nun 18. maddesinin (p) bendi gereğince Adıyaman Belediyesi ve Adıyaman Gölbaşı İlçe Belediyesi ile ‘kardeş şehir’ ilişkisi kurulmasına oybirliğiyle karar verildi” ifadelerine ye verildi.