Altınordu, Spor Toto 1. Lig’de 9 maçlık aradan sonra galibiyetle tanışmak istiyor. İzmir temsilcisi yarın sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Altınordu, Spor Toto 1. Lig’de 9 maçlık aradan sonra galibiyetle tanışmak istiyor. İzmir temsilcisi yarın sahasında Gençlerbirliği’ni konuk edecek.

Koç’tan galibiyet yorumu: “Bu maç ile birlikte herkes kendine geldi” Koç’tan galibiyet yorumu: “Bu maç ile birlikte herkes kendine geldi”

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Altınordu, yarın Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda Ankara temsilcisi Gençlerbirliği’ni konuk edecek. Zorlu müsabaka saat 19.00’da başlayacak. Kırmızı-lacivertli ekip, 3 galibiyet, 4 beraberlik ve 11 mağlubiyetle ligde 18. sırada yer alırken; ligde çıktığı son 9 karşılaşmada da galibiyet yüzü görmedi. İzmir temsilcisinde durum böyle olunca düşme hattına adeta demir atmış oldu. Rakip Gençlerbirliği ise topladığı 7 puanla son sırada yer alıyor. Kazanan takım düşme hattından çıkmak için pozitif bir hava yakalama şansına erişecek.