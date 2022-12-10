Ligde 6 maçtır kazanamayan Altınordu, 12 puanla ligde 17. sırada yer alıyor. İzmir temsilcisi, bu müsabakayla birlikte kötü gidişatı sonlandırıp, düşme hattından kurtulmak istiyor.

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