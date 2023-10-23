Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta bu sezonki ilk galibiyetini 10. haftada Kırklarelispor’u 4-0 mağlup ederek aldı. İzmir temsilcisi, böylece düşme hattından da kurtulmuş oldu.

TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, galibiyet hasretini haftalar sonra giderdi. Kırmızı-lacivertliler, ilk 8 maçında Nazilli, Beyoğlu, Ankara Demir ve Kırşehir’e kaybederken, Bursaspor, Bucaspor 1928, Adıyaman FK ve Serik Belediye ile de berabere kaldı. Bu süreçte 3 puanla tanışamayan İzmir temsilcisi, galibiyet hasretini 10. hafta mücadelesinde karşı karşıya geldiği Kırklarelispor’u evinde 4-0 mağlup ederek giderdi. Bu galibiyetle birlikte puanını 7’ye çıkaran Altınordu, puan tablosunda 14. sıraya yükseldi ve düşme hattından az da olsa uzaklaşmış oldu.

Altınordu, 189 gün sonra galip geldi

Son galibiyetini geçtiğimiz sezon 1. Lig’deki hükmen 3-0 kazanılan Adanaspor karşısında alan Altınordu, Kırklerelispor’u 4-0 yenerek 189 gün sonra ligde galibiyet sevinci yaşadı. Hükmen kazanılan Adanaspor maçından Kırklerelispor karşılaşmasına kadar lig müsabakalarında 13 maça çıkan İzmir temsilcisi, bu süreçte de 7 beraberlik ve 6 mağlubiyet aldı. Böylece Altınordu, Kırklerelispor mücadelesiyle kötü gidişata ’dur’ demiş oldu.