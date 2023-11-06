TFF 2. Lig Beyaz Grup ekiplerinden Altınordu, dün oynanan maçta 1461 Trabzon’la 2-2 berabere kalarak iki maçlık aradan sonra puan kaybı yaşadı.

Altınordu, TFF 2. Lig Beyaz Grup’taki 12. hafta mücadelesinde 1461 Trabzon’u konuk etti. Bornova Aziz Kocaoğlu Stadyumu’nda oynanan müsabakada kırmızı-lacivertliler, 2 kez öne geçmesine rağmen skoru koruyamadı ve Karadeniz temsilcisi ile 2-2 berabere kaldı. Böylece Altınordu, 2 maçlık galibiyet serisinin aranın ardından puan kaybı yaşadı.

Altınordu, alt sıralardan kurtulamadı

TFF 2. Lig Beyaz Grup’ta oynadığı son 3 maçta 2 galibiyet, 1 beraberlik alan ve 7 puan toplayan Altınordu, alt sıralardan kurtulmayı başaramadı. 11 puanla ligde 13. sırada yer alan İzmir temsilcisinin, düşme hattının son basamağı olan 16. sıradaki Serik Belediye ile arasında sadece 2 puanlık bir fark bulunuyor. Düşme hattına gerilemek istemeyen kırmızı-lacivertliler, gelecek hafta zorlu bir maça çıkacak ve lider Erokspor’a konuk olacak. Altınordu teknik heyetin, mücadele öncesinde yoğun bir antrenman programı uygulayıp, zorlu karşılaşmaya oyuncuları özel olarak motive edeceği öğrenildi.