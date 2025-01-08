Balıkesir’in Edremit ilçesinde faaliyet gösteren Altınoluk Tarihi Antandros Şehrini Kurtarma, Koruma ve Yaşatma Derneği, 175 yıllık tarihi Abdullah Efendi Konağı’nda yapılacak restorasyon çalışmaları nedeniyle yeni merkezine taşındı.

Dernek, Altınoluk Meydanı’ndaki Çınaraltı Çay Bahçesi’nin üst katında faaliyetlerine devam edeceğini duyurdu. Dernek Başkanı Gülçin Cömert, yeni merkezleri hakkında yaptığı açıklamada, "Tarihi Abdullah Efendi Konağı, bizim geçmişimizdir. Yeni yerimiz ise merkezi konumu, ulaşım kolaylığı ve rahat yapısıyla bugünü temsil ediyor. Yeni etkinliklerle halkımızla bir araya gelmeyi sabırsızlıkla bekliyoruz." dedi.

Edremit Belediyesi’ne desteklerinden dolayı teşekkür eden Cömert, dernekle iletişime geçmek isteyenlerin 0 507 121 64 68 numaralı telefonu arayabileceğini belirtti.