Melikgazi Belediyesi, Altınoluk Mahallesi’nde 120 konuttan oluşan ’Yatay Mimari Projesi’nin temel atma törenini gerçekleştirdi.

Melikgazi’de yatay mimari projesiyle bir ilke daha imza atan Melikgazi Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Palancıoğlu, yaptığı açılış konuşmasında şunları dile getirdi; “Melikgazi Belediyesi olarak özellikle depremle birlikte ön plana çıkan ve Kayseri açısından, Türkiye açısından, şehircilik açısından bazı önemli çalışmalara imza atıyoruz. Bunlardan bir tanesi imar mevzuatı. 3194 sayılı yasa gereği kaçak yapılaşmayı önlemek için devletimiz planlama teşkilatındaki planlama yetkisini belediyelere verdi. 27 metrekare alanın üzeri mesken olarak, konut olarak tanımlanıyor. Türkiye genelinde 30-35 metrekarelik küçük daireler oluşmaya başladı. Bunlar rezidans adı altında yayılmaya başladı. Çıkardığımız yasal düzenlemeyle Melikgazi’de artık 65 metrekare üzeri yapılaşma olabilecek. Daireler daha yaşanabilir formatta olacak. Diğer bir husus ise, 1000 metrekare alanın içerisinde 6-7 adet hobi bahçesi yapılabiliyordu. Komşular arasında yaşanılan sıkıntılar nedeniyle bu konuyu da çözdük ve 1000 metrekarenin içerisinde 2-3 adet hobi bahçesinden fazlasının yapılmasının önüne geçtik. İnşaat alanından taviz verilmemek adına 15 katta değil, 10 katta kullanılmak üzere düzenleme yaptık. 1 Ocak 2025 itibariyle Melikgazi’de teknik gerekçeler sunmadıkça 10 katın üzerine çıkmak mümkün olmayacak. Diğer bir husus ise 45 bin metrekarelik alanda farklı bir uygulama yapalım, arsa sahiplerine ve müteahhitlere örnek olalım dedik ve tam 120 adet bahçeli ev yapıyoruz ve bir de sosyal tesisimiz olacak. Ayrıca konut sahiplerimiz elektik ihtiyacını GES’ten sağlayacaklar. Elektrikli araçlar için altyapısını hazır halde sunacağız. Hemen arkasında 27bin metrekarelik parklar yer alıyor. Dolayısıyla burası örnek bir yaşam alanı, örnek bir site olacak. Bu projeye talebin çok olduğunu biliyoruz. Fikret Özdin İnşaat ve Kataş İnşaat firmalarının müteahhitliğini yapacağı projenin biz de peyzajını ve gerekli düzenlemelerini yaparak tamamlayacağız. 120 adet konuttan 46 tanesini belediyemiz bünyesinde ihale ile satışa sunacağız. Burada güzel bir projeyi başlatıyoruz. Belediyemize ait arsaları da bundan sonra elimizden geldiğince bu şekilde yatay mimari tarzında hayata geçireceğiz. Farklı bir projemiz de 22 Ocak Çarşamba günü gerçekleşecek. Kazım Karabekir Kentsel Dönüşüm Çalışması 2. Etap Temel Atma Törenimize sizleri bekliyoruz. 1. Etap çalışmalarımızla 2 bin daire ve 120 dükkanı hızlıca teslim ettik. Yanı sıra 3 okul, kütüphane, sağlık ocağı, 3 park, spor salonu yaptık. Kayseri’nin en lüks mahallerinden biri oldu. 20 bloktan oluşan 1000’e takın dairenin temelini atıyoruz. Hayırlı olsun." AK Parti Kayseri Milletvekili Murat Cahid Cıngı ise Başkan Palancıoğlu’na teşekkür ederek sözlerine şöyle devam etti;

"Belediyelerimiz hizmetten hizmete koşuyorlar. Türkiye’de belediyeciliğin en güzel örneklerini sergilediler, sergilemeye de devam ediyorlar. Melikgazi’nin hemen hemen her gün bir yerde açılışına, temel atma törenine, yeni bir projenin hayata geçmesine şahit oluyoruz. Bu güzel projeyi 2 tane müteahhitimiz ki; kendileri daha önce şehrimize yaptıkları güzel eserlerle zaten bu işin de başarıyla neticeleneceğinin müjdesini de vermiş gibiler. Başarılar diliyorum. Kazasız, belasız, vadettikleri ve beklenen tarihte teslim edilmek üzere güzel bir inşaat dönem geçirirler. Burada oturacak vatandaşlarımız huzurla, afiyetle, sağlıkla, güzel günler geçirsinler. Başkanımız başta olmak üzere tüm emeği geçenlere şükranlarımı sunuyorum. Hayırlı olsun.”