Altınokta Körler Derneği, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yı ziyaret etti.

Altınokta Körler Derneği üyeleri, Filistin’in Ankara Büyükelçisi Faed Mustafa’yı ziyaret etti. Büyükelçi Faed Mustafa, dernek başkanı Fermani Kurtel ve üyelerle görüşmesinde, İsrail ile Filistin arasındaki konuların siyasi çözüme kavuşturulması gerektiğini vurgulayarak, “Eğer düşünüyorlarsa ki böyle savaşlarla bizi kıracaklar, davamızdan geri çevirecekler, yanlış biliyorlar. Güvenli ve barış içinde yaşamak bizim hakkımız. Her zaman mesajımız barış ve sevgiden yanadır” dedi.

“Türkiye’yi duruşundan dolayı tebrik ediyoruz”

Büyükelçi Mustafa, İsrail ve destekçilerinin kendilerini mazlum göstermek için yalan söylediğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Maalesef bazı ülkelerin çelişkili tutumları var ve hukuka ayrı bir şekilde davranıyorlar. Onların karşısında mazlum olan bizleriz. Evleri, okulları ve hastaneleri bombalıyor, bütün bölge halkını sudan ve elektrikten her türlü yardımdan mahrum ediyorlar. Maalesef ki birçok ülke buna göz yumuyor ve bunun durdurulması lazım. Türkiye’yi duruşundan dolayı tebrik ediyoruz. Filistin halkı olarak dik duracağız ve sabredip davamıza devam edeceğiz."