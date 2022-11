Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, İspanya’da düzenlenen COMPOSTER Projesi’nin ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısına katıldı.

Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi’nin yürütücüsü olduğu projenin ikinci ayağı olan ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısı İspanya’da gerçekleştirildi. 2021 yılı Erasmus+ Mesleki Eğitimde İşbirliği Ortaklıkları faaliyeti çerçevesinde desteklenen ve Çanakkale Onsekiz Mart Üniversitesi koordinatörlüğünde devam eden “Encouraging Young Farmers To Produce Compost For Healthy Soil And Organic Food Using Innovative Solutions - COMPOSTER” başlıklı projenin ulusötesi bilgi paylaşımı toplantısı Cartagena Teknik Üniversitesi’nde düzenlendi. Toplantıya ÇOMÜ ekibinden proje koordinatörü Prof. Dr. Hasan Özcan ve araştırmacılar Prof. Dr. Ahmet Evren Erginal ve Prof. Dr. Yasemin Kavdır, Ezine Gıda İhtisas Organize Sanayi Bölgesi Müdürü Alper Altınok, Prof. Dr. Ramazan Cüneyt Erenoğlu, Çanakkale Teknoloji Geliştirme Bölgesi A.Ş. Genel Müdürü Doç. Dr. Erkan Bil, Öğr. Gör. Burcu Kayacı, Öğr. Gör. Kadir Yılmaz ve Dr. Savaş Gürdal, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi’nden Prof. Dr. Kamil Ekinci ve Ziraat Mühendisi Emine Ekinci ile Litvanya’dan Domantas Traceviius olmak üzere tüm proje ekibi katıldı.Toplantının ilk oturumunda Rektör Yardımcısı, Prof. Dr. Catalina Egea Gilabert, İnşaat ve Maden Mühendisliği Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Juan T. Garca Bermejo ve UPCT adına koordinatör Prof. Dr. ngel Faz Cano açılış konuşmalarını yaptı. Açılış konuşmalarının ardından Prof. Dr. Yasemin Kavdır, Öğr. Gör. Kadir Yılmaz, Prof. Dr. ngel Faz Cano, Prof. Dr. Cüneyt Erenoğlu, Domantas Tracevicius ve Prof. Dr. Kamil Ekinci birer sunum yaptı. Sunumlar ardından proje ekibi odak grup toplantısını gerçekleştirdi.

Üretim çiftliklerini incelediler

Etkinliğin izleyen günlerinde Murcia bölgesindeki kompost üretim çiftlikleri ziyaret edildi. Özel şirketler tarafından işletilen hayvan gübresi kompostlama tesisleri ve hayvan sıvı gübresi arıtma tesislerinde proje ekibine sahada çalışan akademisyenler, teknik personel ve şirket yetkilileri tarafından detaylı bilgiler aktarıldı. Kompost üretim tesislerindeki çalışmalar ardından İspanya’nın güneydoğusundaki Murcia Bölgesi’nde bulunan San Pedro del Pinatar’a gidildi. Salinas ve Arenales de San Pedro del Pinatar Bölge Parkı içinde bulunan, 20. yüzyılın başlarında, Mar Menor’un sularını tuz göletlerine aktarmak amacıyla inşa edilen yel değirmenleri ziyaret edildi. Daha sonra proje ekibi Molino de Quintn’in eteğinde, Avrupa’nın en büyük açık hava deniz suyu tedavisi alanı olarak kabul edilen Mar Menor’un ünlü çamur banyoları alanında gözlemler yapma fırsatı buldu.

COMPOSTER Projesi’nin bir sonraki ulusötesi toplantısı Litvanya’nın başkenti Vilnius’ta gerçekleştirilecek.