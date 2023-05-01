Önceki dönem İçişleri Bakanı Erzurum Milletvekili ve Adayı Selami Altınok, dünkü seçim gezisini Çat ve Aziziye’de sürdürdü. Eski İl Başkanlarından Fatih Yeşilyurt, çat İlçe Başkanı Muhammet Kaya ve İlçe Belediye Başkanı Melik Yaşar ile birlikte Çat İlçesine giden Altınok, burada esnaf ve vatandaşlarla görüştü. Vatandaşların ilgisinden duyduğu memnuniyeti her fırsatta dile getiren Altınok, “Vatandaşlarımızın öncelikle Cumhurbaşkanımız Erdoğan’a, bize ve partimize göstermiş olduğu teveccüh bizleri mutlu ediyor. Çünkü yaptıklarımız yapacaklarımızın en büyük teminatı oldu. Vatandaş umutlu. 20 yıl boyunca ülkemize Cumhurbaşkanımız riyasetinde güzel hizmetler yapıldı. İnşallah bu seçimde de güçlü şekilde kazanarak kaldığımız yerden devam edeceğiz. Durmak yok, yola devam. Bize inansınlar, güvensinler. Hiçbir zaman vatandaşımızı, milletimizi bugüne kadar mahcup etmedik, bundan sonra de etmeyiz” diye konuştu.

Dış politikada ders veriyoruz

Milletvekili Adayı Selami Altınok, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın, girişimci insani dış politika uyguladığını hatırlatarak, “Çok boyutlu, ciddi sınamalarla dolu bir coğrafyada vizyonu geniş ve ön alıcı bir dış politika izliyoruz. Milli çıkarlarımızın korunması, milletimizin huzur, güvenlik ve refahının sağlanması için diplomasimizi en etkin şekilde kullanıyor, ülkemizi sahada ve masada güçlü kılıyoruz. Hizmet etmesini biz biliriz. Biz milletin hukukunu korumak, insanımızın hayat standartlarını yükseltmek, önündeki engelleri kaldırmak, sofrasındaki ekmeği büyütmek için Recep Tayyip Erdoğan öncülüğünde bir araya gelmiş kadrolarız. Yetki sizden, hizmet bizden. Bu güzel yurdumuzu inşallah 2053’e, 2071’e taşımanın altyapısını oluşturacak, Türkiye yüzyılını bu seçimle birlikte inşa etmeye başlayacağız” dedi.