Önceki dönem İçişleri Bakanı Erzurum Milletvekili ve adayı Selami Altınok’un hızına yetişilmiyor. Güney İlçelerinden, kuzey ilçelerine kadar büyük bir coğrafyayı karış karış gezen Altınok, dünkü gezisini Yakutiye İlçesi’nde Mahallebaşı semtinde sürdürdü.

İlçe Başkanı Recep Aydın ve Yakutiye Belediye Başkanı Dr. Mahmut Uçar ile birlikte esnaf ve vatandaşları dinleyen Altınok, Mahallebaşı Seçim İrtibat Bürosu’nda da talepleri aldı. Milletvekili ve adayı Altınok’a özellikle gençlerin ilgisinin yoğun olduğu görülürken, Altınok, gençlerin bu seçimde olağanüstü teveccühü olduğuna dikkat çekti.

“Durmak yok, yola devam’ sloganıyla çıktığımız yolda ‘Doğru adam doğru yolda her zaman her yerde Recep Tayyip Erdoğan’ diyerek yürüyoruz” diyen milletvekili Adayı Altınok, 14 Mayıs seçimleri öncesinde gençlerin AK Parti için büyük destek verdiğini söyledi. Altınok, “Başta Cumhurbaşkanımız ve AK Parti’ye gençlerin çok büyük bir teveccühü var. Bizim tecrübelerimiz onların vizyonları ile birleştiği zaman sahada inanılmaz güzel bir enerji oluşuyor. Biz gençliğe inanıyoruz. Gençliğimizi çok seviyoruz. Enerjimizi şu an sahaya hâkimiyetimizi gençlerden aldığımız desteğe borçluyuz. Onun için onlara minnettarız” dedi.