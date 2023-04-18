Önceki dönem İçişleri Bakanı, Ak Parti Erzurum Milletvekili Selami Altınok, Aşkale’de bir dizi açılış ve temel atma programına katıldı.

Altınok, programı öncesi Belediye Başkanlığı binasında vatandaşlar ile bir araya geldi. Daha sonra Aşkaleli işadamı İsmail Akpınar’ın ilçeye kazandırdığı Tekstil fabrikası temel atma töreni gerçekleştirildi.

Temel atma töreninde Belediye Başkanı Dr Ahmet Yaptırmış, Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Fevzi Polat ve Erzurum Milletvekili Selami Altınok birer konuşmalar yaptılar.

Temel atma töreni sonrası ilçe merkezindeki SKM açılışı yapıldı. Altınok ve beraberindeki heyet SKM de vatandaşların istek ve önerilerini dinledi akabinde esnaf ziyareti gerçekleştirdi.