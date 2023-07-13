Balıkesir’in Edremit Belediyesi, Altınkum Mahallesi’nde zaman içerisinde bozulan ve yıpranan yolları düzenleyerek asfalt ile kaplıyor.

Edremit Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü ekipleri tarafından çalışmalar dört koldan devam ediyor. Altınkum Mahallesi Uğur Mumcu Caddesi’nde ulaşımın kolaylaşması ve yolların yenilenmesi konusunda çalışmalara hız verildi. Bakım ve onarım çalışmaları ile birlikte altyapı çalışmalarından dolayı bozulan yollar yenilenirken kentte daha konforlu ve rahat ulaşım için alternatif yollar üretiliyor.

Diğer kurumlarla koordinasyon içerisinde hareket edilerek altyapı kazılarının yapıldığı noktalara da ekipler tarafından müdahale ediliyor. Uğur Mumcu Caddesi de bu çerçevede sıcak asfalt ile kaplanarak hizmete sunuluyor. Çalışmalar belirlenen program dahilinde bağlantılı cadde ve sokaklarda da sürecek.