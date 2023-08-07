Didim Belediyesi’nin katkılarıyla düzenlenen 19. Altınkum Yazarlar Festivali, usta kalemleri okurları ile buluşturmaya devam ediyor.

Didim Belediyesi’nin katkılarıyla gerçekleştirilen Altınkum Yazarlar Festivali birbirinden değerli yazarları, okurları ile buluşturmaya devam ediyor. Bu yıl 19. kez Altınkum Yalı Caddesi’nde kapılarını açan festivalde vatandaşlar, usta yazarlarla buluşarak tanışma ve kitaplarını imzalatma şansına erişiyor. Vatandaşların büyük ilgi gösterdiği festivalde şimdiye kadar Tamer Levent, Seyit Derviş Tur, Ersin Bilge, Bora Gezmiş, Serhan Asker, Hayri Kandemir, Saygı Öztürk, Vehbi Bardakçı, Duygu Taylan, İlker Başbuğ, Uğur Dündar, Can Coşkun, Recep İhsan Eliaçık, Ali Kaya ve Haydar Ersöz Didimlilerle buluştu. Festivale katılım gösteren Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay, Belediye Başkan Yardımcıları E. Öznur Gündoğdu, Yusuf Deveci, Metin İbrahim Başer, CHP Didim İlçe Başkanı Nurettin Koçak ve Belediye meclis üyeleri de usta kalemleri yalnız bırakmadı.

Okurları ile bir araya gelen birbirinden değerli yazarlar, etkinlikte plaketlerini Didim Belediye Başkanı A. Deniz Atabay’ın elinden aldı. Yerli ve yabancı binlerce vatandaşın büyük ilgi gösterdiği Altınkum Yazarlar Festival 15 Ağustos 2023 Salı gününe kadar usta kalemleri okurları ile buluşturmaya devam edecek.