Büyükçekmece’de Altınköprü Halk Dansları Topluluğu öğrencileri, yılsonu mezuniyet gösterisinde bir kez daha yeteneklerini sergiledi.

Büyükçekmece’yi uluslararası platformlarda başarıyla temsil eden ve sayısız birincilikle Türk bayrağını gururla dalgalandıran Altınköprü Halk Dansları Topluluğu öğrencileri, yılsonu mezuniyet gösterisinde bir kez daha yeteneklerini sergiledi. Atatürk Kültür Merkezi’nde gerçekleşen gecede, alanında deneyimli eğitmenler Samet Kölemen, Okan Tolga Mertel, Ömer Bozan, Şener Günay ve Aytaç Bölük rehberliğinde eğitim alan genç dansçılar, sahnede sergiledikleri muhteşem performanslarla sanatseverlere unutulmaz anlar yaşattılar.

Geleneksel danslarla büyük beğeni topladılar

Türkiye’nin dört bir yanından seçilen yöresel halk oyunlarının sahnelendiği gösteride; Ege’nin kıvrak zeybeklerinden Karadeniz’in enerjik horonlarına, Doğu Anadolu’nun güçlü figürlerinden Trakya’nın neşeli oyunlarına kadar pek çok yöreye ait danslar izleyicilerle buluştu. Gösterilerde, özgün koreografiler ve zengin kostüm tasarımları büyük beğeni toplarken, Anadolu’nun kültürel mirasını yaşatmayı ve gelecek nesillere aktarmayı amaçlayan Altınköprü Halk Dansları Topluluğu’nun gösterisi, izleyicilerden tam not aldı. Mezuniyet gösterilerinin finalinde Büyükçekmece Belediye Başkanı Dr. Hasan Akgün adına eğitmenlere Büyükçekmece Belediyesi Meclis Üyesi ve Başkan Yardımcısı Murat Erçağ, Belediye Meclis Üyeleri Selahattin Öner ve Orhan Şahin tarafından teşekkür belgesi takdim edildi.