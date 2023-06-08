Kütahya’nın Gediz ilçesinde Altınkent Ortaokulu proje ekibinden 5 öğretmen “Bilgi İşleme Ajanları” isimli Erasmus projesi için İtalya’ya gitti.

Türkiye, İspanya, Portekiz, Litvanya ve İtalya ortaklı Information Processing Agents isimli Erasmus + KA229 projesinin son hareketliliği İtalya’nın Montagnana şehrinde düzenlendi.

2020 yılından bu yana devam eden proje çerçevesinde projeye dahil olan okullar 3 senelik zaman diliminde tüm ülkelerde hareketlilik gerçekleşti. Projenin tüm etaplarını başarıyla sonuçlandıran Altınkent Ortaokulu final raporunu tamamlamasının ardından Eylül ayı itibari ile projeyi sonlandıracak.

2020 yılından bu yana projelerden hem öğretmenlerin hem de öğrencilerin ciddi anlamda verim aldığını belirten Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, son hareketliliklerini öğretmenlerin katılımı ile gerçekleştirdiklerini söyledi.

Bilgi İşleme Ajanları projesinin Altınkent Ortaokuluna önemli bir vizyon katacağına değinen Karaca, “Proje çerçevesinde, Simülasyon Teknolojisi ve Eğitim Faaliyetlerine Entegrasyonu, Cospaces Web-2 Aracı Tanıtımı ve Kullanımı, 3D Çizim ve Tasarım etkinliklerine katıldık. ev sahibi okuldaki derslere proje ortaklarımızla katılım sağlayarak öğretmen ve öğrencilerin teknolojiyi kullanma standartları gözlemledik. Ayrıca Milano, Padova ve Venedik kentlerini ziyaret ederek ülke kültürünü tanıma fırsatı yakaladık. Tüm proje ortakları maksimum düzeyde yarar sağladı. Emeği geçen herkese teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.