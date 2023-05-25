Kütahya’nın Gediz ilçesinde Altınkent Ortaokulu Erasmus projelerine bir yenisini daha eklemenin haklı gururunu yaşıyor.

Geçtiğimiz hafta Erasmus projesi için İtalya’ya giden Altınkent Ortaokulu ekibi farklı bir proje ile Estonya’nın Narva şehrine gitti.

2022 yılı başvuru döneminde İtalya Ulusal Ajansına sunulan ve Estonya, Romanya, İtalya ve Türkiye’den Altınkent ortaokulunun içinde yer aldığı “Virtual Production Factory” projesi çerçevesinde 2 öğretmen ve 3 öğrencisiyle proje için Estonya’ya gitti.

Konu ile ilgili bilgi veren Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, “Proje çerçevesinde ekibimiz hologram teknolojisi ve hologram teknolojisinin eğitime entegrasyonu konularında eğitimlere katılacaklar. İlgili alanda projeye katılan ülke takımlarının oluşturduğu atölyelerde çalışma gerçekleştirme imkanı bulacaklar” dedi.

Karaca, “Öğretmen ve öğrencilerimiz ev sahibi okuldaki derslere katılım sağlayarak teknolojiyi kullanma fırsatının yanı sıra protokol ziyareti gerçekleştirerek Estonya kültürü hakkında bilgi edinecekler” ifadelerini kullandı.