Kütahya’nın Gediz ilçesinde, Altınkent Ortaokulu, Erasmus+ projelerinden TAPE’nin ilk hareketliliğini Almanya’nın Berlin şehrindeki eğitimle tamamladı.

TruthAgents of the Post-TruthEra-TAPE (Hakikat Ötesi Dönemin Hakikat Avcıları) projesi, çerçevesinde yalan haber ve trollere karşı mücadele etmek için yapılan hareketliliği tamamlayan Altınkent Ortaokulu proje ekibi yurda döndü.

İspanya koordinatörlüğünde yürütülen projede Türkiye, İtalya ve Almanya’dan kurumlar da yer alıyor.

Konuyla ilgili bilgi veren Altınkent Ortaokulu Müdürü Okan Karaca, “Ekim ayının başında başlayan eğitimleri için Almanya’nın Berlin şehrine hareketlilik düzenledik.Bizimle birlikte İtalya, İspanya, Almanya’dan katılımcılar; yapay zekâ ve yapay zekânın faydaları, yapay zekâ uygulamalarında sık kullanılan programlama dilleri ve kütüphaneler,akıllı öğretici sistemler gibi konularda eğitimlerimizi tamamlayıp sertifikalarımızı aldık. Eğitimin yanı sıra kültürel etkileşim için Berlin’deki tarihi ve turistik yerleri de ziyaret ettik. Projemizin ikinci hareketliliği Altınkent Ortaokulu ev sahipliğinde 19-25 Kasım tarihlerinde Gediz’de gerçekleşecek” şeklinde konuştu.