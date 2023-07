662’inci Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nde Başpehlivan Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçisi Yusuf Can Zeybek oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşçileri İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek’in karşı karşıya geldiği final müsabakasını zorlu mücadele sonrasında Yusuf Can Zeybek kazandı. İlk kez altın kemerin sahibi olan Yusuf Can Zeybek büyük sevinç yaşadığı güreş sonrasında takım arkadaşı İsmail Balaban’ın elini öptü. Yusuf Can Zeybek desteklerinden dolayı Başkan Böcek’e teşekkür etti. Başkan Muhittin Böcek de iki güreşçisini bu güzel müsabakadan dolayı tebrik ederek, başarılarından dolayı kutladı.

Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü güreşçileri 662’nci Tarihi Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde fırtına gibi esti. 13 başpehlivan olmak üzere toplamda 64 sporcusu ile Sarayiçi Er Meydanı’nda kol bağlayan Antalya Büyükşehir Belediyesi güreşlerinden İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek adını finale yazdırdı. Başpehlivan İsmail Balaban çeyrek finalde Özkan Yılmaz’ı yarı finalde ise Hüseyin Gümüşalanı mağlup ederek finale çıkma başarısı gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediyesi Spor Kulübü’nün bir başka başpehlivanı Yusuf Can Zeybek ise çeyrek finalde Fatih Atlı, yarı finalde ise Mehmet Yeşil Yeşil’i yenerek finale çıkma başarısı gösterdi. Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de pehlivanlarını yalnız bırakmayarak er meydanında güreşleri izledi.

662. Kırkpınar Yağlı Pehlivan Güreşleri’nde Türkiye başpehlivanı olabilmek için Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin iki başpehlivanı İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek, Sarayiçi Er Meydanı’nda kol bağladı. Başpehlivanlık güreşleri öncesinde Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Edirne Belediye Başkanı Recep Gürkan, Kırkpınar ağası Seyfettin Selim, Türkiye Geleneksel Güreşler Federasyonu Başkanı İbrahim Türkiş, İsmail Balaban ve Yusuf Can Zeybek ile birlikte basın mensuplarına poz verdi.

Kemer’i annesin armağan etti

Başkan Muhittin Böcek, dinlenme çadırında iki pehlivanını tebrik ederek, başarılar diledi. Yusuf Can Zeybek ve İsmail Balaban başpehlivan olabilmek için kıyasıya mücadele etti. Puanlama giden güreşler sonrasında Yusuf Can Zeybek, rakibi İsmail Balaban’ı yenerek Türkiye Cumhuriyeti Başpehlivanı oldu. Yusuf Can Zeybek, karşılaşma sonrasında büyük sevinç yaşadı. İlk duygularını paylaşan Yusuf Can Zeybek, “Babama, anneme çok teşekkür ederim. Bizleri her zaman destekleyen, yanımızda olan Muhittin Böcek Başkanımıza çok teşekkür ederim. Bu kemeri anneme armağan ediyorum. Bizlerin üzerinde emeği geçen tüm hocalarıma minnettarım” dedi.

Altınkemer yine Antalya’da

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, iki güreşçiye de izlettikleri bu güzel mücadeleden dolayı kutlayarak, “Final de iki Büyükşehir Belediyesi pehlivanımızın güreşmesi bizleri çok mutlu etti, gururlandırdı. Ata sporu güreşe verdiğimiz değerin ve önemin meyvelerini alıyoruz. Yusuf Can Zeybek’i başpehlivanlığı kazanmasından dolayı tebrik ediyorum. Kemer yine Antalya’mıza Büyükşehir’imize geldi. Hayırlı uğurlu olsun” diye konuştu.