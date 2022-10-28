Kocaeli’nde bir alışveriş merkezinde düzenlenen giyim festivalinde altın ve hediye dağıtılacağını duyan kadınlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine koşan kadınlardan şanslı 10 kişiye gram altın hediye edildi.

Kocaeli’nde bir alışveriş merkezinde düzenlenen giyim festivalinde altın ve hediye dağıtılacağını duyan kadınlar uzun kuyruklar oluşturdu. Sabah erken saatlerde alışveriş merkezine koşan kadınlardan şanslı 10 kişiye gram altın hediye edildi.

Kocaeli’nin İzmit ilçesindeki bir alışveriş merkezinde giyim festivali düzenlendi. Festivali düzenleyen organizasyon şirketinin açılıştan yaklaşık 1 hafta önce sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, festivale ilk gelen 200 kişiye hediye poşeti verileceği, bu poşetlerin 10 tanesinde gram altın olacağı duyuruldu. Açılışta altın verileceğini duyan kadınlar ise metrelerce kuyruk oluşturdu. Altını alabilmek için saatlerce bekleyen kadınlar hediye poşetlerini açtı. Kadınların kimine giyim ürünleri çıkarken, şanslı 10 kişiye ise altın çıktı. Giyim festivali 4 gün boyunca devam edecek.

"Şanslı 10 kişiye altın veriyoruz"

Mağaza sahibi Yasin Tütüncüoğlu, "Türkiye’nin birçok şehrinde farklı organizasyonlar yapıyoruz, bugün de Kocaeli’deyiz. Festival açılışımızı gerçekleştirdik. Bizim bir açılış tarzımız var. Her gittiğimiz şehirde ilk gelen ziyaretçilerimize hediyeler veriyoruz. Şanslı 10 kişiye ise altın veriyoruz. Bu bizim festivalimizin açılış stratejisi. Türkiye’de 70’ten fazla festivalimiz var. 20 ayrı şehirde bugüne kadar festival düzenledik. 2014 yılından beri bu işi yapıyoruz. 4 gün boyunca buradayız, tüm hanımları bekliyoruz" dedi.