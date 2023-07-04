Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali çerçevesinde düzenlenen yarışmaya katılan çocuklar yoğurt içinde altın bulmak için kıyasıya çabalarken, etkinlik sonunda Nasrettin hocanın temsili eşeğine yarışmadan kalan yoğurt yedirildi.

Nasrettin Hoca’nın memleketi olan Sivrihisar ilçesinde Sivrihisar Belediyesi’nin her yıl düzenlediği ve geleneksel hale bürünen Uluslararası Nasrettin Hoca Kültür ve Sanat Festivali bu yıl da Nasrettin Hoca köyünde bulunan göle maya çalındı. Festival devam ederken 5’i kız ve 5’i erkek olmak üzere 9-11 yaş grubundaki çocuklar, yoğurt içinde altın bulma yarışmasında kıyasıya yarıştı. Kıran kırana geçen yarışmada renkli görüntüler ortaya çıktı. Başarılı olan ve madalyaları takılan yarışmacılar, Sivrihisar Belediye Başkanı Hamid Yüzügüllü ve temsili Nasrettin Hoca olan Ömer Özgeneci ile hatıra fotoğrafı çekindi.

Festival sona yaklaşırken, Nasrettin hocanın temsili eşeği renkli görüntüler ortaya çıkardı. Eşeğin sahibinin yarışmadan kalan yoğurdu eşeğe yedirmesi çevredekileri güldürdü.