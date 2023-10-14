Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Müftülüğü’nün katkılarıyla Altındere Mahallesi’nde yapılan Altındere Gündoğdu Camisinin açılışı gerçekleştirildi.

Merkezefendi genelindeki çalışmalarına tüm hızıyla devam eden Merkezefendi Belediyesi, vatandaşın ihtiyacına yönelik faaliyetlerini sürdürüyor. Altındere Mahallesi’nde inşası tamamlanan, Merkezefendi Belediyesi ile Merkezefendi Müftülüğü’nün katkılarıyla mahalleye kazandırılan Altındere Gündoğdu Camisi için açılış program gerçekleştirildi. Merkezefendi Belediye Başkanı Şeniz Doğan da etkinliğe katılarak mahalle sakinleri ile bir araya geldi.

“İlçemize hayırlı olsun”

Açılış töreninde konuşan Başkan Doğan, “Altındere Mahallesi’ne çok güzel bir camii kazandırdık. Bu camii, mahallemizin ihtiyacını karşılayacak. Mübarek bir Cuma gününde ibadete açılan camimizin inşasında emeği geçen herkese teşekkür ediyor, ilçemize hayırlı olmasını diliyorum” şeklinde konuştu.