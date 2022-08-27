Altındağlıların Ankara’yı keşif gezileri devam ediyor. Daha önce Ankara’nın ilçelerini keşfe çıkan ve yaşadığı şehri yakından tanıyan Altındağlı kadınlar, şimdi de Çamlıdere’yi keşfe çıktı. Çamlıdere’yi gezen, tarihi ve turistik müzeleri ziyaret eden Altındağlı kadınlar, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesislerinde, termal tatilin tadını çıkardı.

Altındağlıların Ankara’yı keşif gezileri devam ediyor. Daha önce Ankara’nın ilçelerini keşfe çıkan ve yaşadığı şehri yakından tanıyan Altındağlı kadınlar, şimdi de Çamlıdere’yi keşfe çıktı. Çamlıdere’yi gezen, tarihi ve turistik müzeleri ziyaret eden Altındağlı kadınlar, Çamlıdere Semerkand Termal Otel ve Kaplıca Tesislerinde, termal tatilin tadını çıkardı.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Çamlıdere gezisinde ilk olarak Şeyh Ali Semerkandi Türbesi ve Müzesi ziyaret edildi. Altındağlı kadınların bir sonraki durağı ise Oyuncak Müzesi oldu. Çuf Çuf Treni Oyun ve Oyuncak Müzesi adı altında, büyükleri nostaljik küçükleri ise eğlenceli bir yolculuğa çıkaran müze, Altındağlı kadınların büyük beğenisini topladı. Daha sonra Soba Müzesi’ni gezen Altındağlı kadınlar, burada ise 1930-1955 yılları arasında belediye başkanlığı yapan Hafız Halil Okur’un makamında kullandığı sobanın 22 kat büyütülmüş hali karşısında şaşkınlıklarını gizleyemedi. Müzede, belediyede kullanılan soba ile birlikte 1800-2000 yılları arasında kullanılan farklı modellerde 140 antika sobayı gören Altındağlı kadınlar, keyifli anlar yaşadı.

Geziler devam edecek

Gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı, “Biz önceliğimizi Ankara’ya verdik. Yaşadığımız şehri tanımamız gerekiyor. Bu projeler aynı zamanda kent ekonomisine de katkılar sunuyor. Gezilerimiz tüm hızıyla devam edece” dedi.