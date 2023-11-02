Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde ilçede yaşayan kadınlar Bursa’yı gezdi.

Ankara’nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkarak dünyalarını genişleten Altındağlı kadınların sıradaki rotası Bursa oldu. Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde kadınlar, Bursa’da hem maneviyat hem de eğlence dolu bir geziye çıktı. Bursa gezisi, kadınların büyük beğenisini topladı. Kadınlar, kendilerine bu imkanları sunan Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’ya teşekkürlerini iletti.

"Türkiye’yi keşfetmeye devam edeceğiz”

Altındağlı kadınlar için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Başkan Balcı, “Altındağlı kadınlar için kültür gezileri çok önemli ve çok gerekli. Bu nedenle Altındağlı kadınları hem yaşadığımız şehirde hem de Türkiye’nin çeşitli illerinde keşfe çıkarıyor, dünyalarını genişletiyoruz. Kadınlar bu gezilerde eğleniyor, öğreniyor, unutmayacakları anlar yaşıyor” dedi.

Gezi rotasının Bursa’ya çevrildiğini sözlerine ekleyen Balcı, “Gezilerimizin gördüğü ilgiye kayıtsız kalmak istemiyoruz. İlerleyen günlerde başka şehirleri de rotamıza eklemeyi planlıyoruz. Türkiye’yi keşfetmeye devam edeceğiz” diye konuştu.