Altındağ’dan kutsal topraklara hac görevi için gidecek adaylar, Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen programda bir araya geldi.

Altındağ’dan kutsal topraklara gidecek olan hacı adayları dualarla uğurlandı. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen uğurlama etkinliğine, AK Parti Ankara Milletvekili Lütfiye Selva Çam ve Milliyetçi Hareket Partisi (MHP) Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş da katıldı. Ulucanlar Yarı Açık Cezaevi’nde düzenlenen programda, dualar edildi ve ilahiler okundu.

“Allah yolunuzu açık etsin”

Kutsal topraklara gidecek olan hac yolcularıyla bir araya gelmekten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Balcı, “Duaların kabul olduğu kutsal topraklara gidiyorsunuz. Milli birlik ve beraberliğe ihtiyacımız olan bugünlerde ülkemiz için, milletimiz için dualarınızı eksik etmeyin. Allah yolunuzu açık etsin. Sağlıkla gidip dönün inşallah” dedi.

Masaları tek tek gezerek hacı adayları ile sohbet eden Başkan Asım Balcı, yolculuk öncesi bol bol hatıra fotoğrafı çektirdi.