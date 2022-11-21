Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde, Altındağlı gençler için Bursa gezisi düzenlendi.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen kültür gezileri çerçevesinde, Altındağlı gençler için Bursa gezisi düzenlendi.

Etkinlik dahilinde daha önce Ankara’nın ilçelerini ve komşu illeri keşfe çıkan Altındağlı gençler, şimdi de Bursa gezisi ile şehrin simgesel mekanlarını ziyaret etti. Altındağlı gençler için kültürel ve turistik gezilerin devam edeceğini söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Gençlerimiz geçen haftalarda Kapadokya, Konya ve Kastamonu bölgelerinde geziye çıkarak, unutmayacakları anlar yaşadı. Şimdi yeni şehirler keşfetme zamanı. Bu hafta da gezi rotamıza Bursa eklendi. Gençler, Bursa’nın tarihi ve turistik yerlerini gezdi. Hem maneviyat dolu anlar yaşadılar hem de eğlendiler. İlerleyen günlerde gençlerimiz için başka şehirleri de rotamıza eklemeyi planlıyoruz" dedi.