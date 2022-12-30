Ankara Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Daha önce çiftçilere tohum desteği veren Altındağ Belediyesi, şimdi de mazot desteğinde bulundu.

Ankara Altındağ Belediyesi çiftçinin yanında olmaya devam ediyor. Daha önce çiftçilere tohum desteği veren Altındağ Belediyesi, şimdi de mazot desteğinde bulundu.

Altındağ Belediyesi tarafından çiftçilere sertifikalı; arpa, buğday, Macar fiği ve nohut tohumu desteğinden sonra, yüzde 100 hibeli mazot desteği de verildi. Altındağ’daki çiftçilerin her zaman yanında olduklarını söyleyen Başkan Balcı, "Altındağ’da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye tohum ve mazot desteği veriyoruz. Bugün çiftçilerimize mazotlarını teslim ettik. Bu fırsattan faydalanan ve bunu iyi değerlendiren tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum" dedi. Verdiği destek için Altındağ Belediyesine ve Başkan Balcı’ya teşekkür eden Altındağlı çiftçiler ise "Bizler için çok önemli bir katkı bu. Emeği geçen herkesten Allah razı olsun" diye konuştu.

Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı’nın ev sahipliğinde düzenlenen, çiftçilere mazotlarının teslim edildiği törende, AK Parti Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan, AK Parti Ankara Milletvekili Orhan Yeğin, BBP Genel Sekreteri Üzeyir Tunç, BBP Ankara İl Başkanı Alperen Kılıç, AK Parti, MHP ve BBP Altındağ İlçe başkanları, meclis üyeleri, muhtarlar ve çok sayıda çiftçi hazır bulundu.