Ankara’nın Altındağ ilçesinde yaşayan Yunus Emre Aydın (14), Kars’ta düzenlenen Türkiye Boks Şampiyonası’nda, 57 kiloda rakiplerini yere sererek altın madalyanın sahibi oldu.

Şampiyonların yeni adresi Altındağ oldu. 5 yıldır Altındağ Belediyesi’ne bağlı olarak spor faaliyetlerini sürdüren şampiyon sporcu, antrenörü Hüseyin Akdeniz ile yeni bir başarının altına imza attı. 14 yaşındaki genç sporcu, Kars’ta düzenlenen, “15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Üst Minik Erkek ve Kadınlar Türkiye Ferdi Boks Şampiyonası”nda şampiyonluk ipini göğüslemeyi başardı. Genç sporcu, 57 kiloda rakiplerini tek tek yere sererek şampiyonasının altın yumruğu oldu. 14 yaşında Türkiye şampiyonu olma başarısını gösteren Yunus Emre Aydın, milli sporcu olmaya da hak kazandı.

“Şampiyonların adresi Altındağ”

Altındağ’dan başarılı gençler çıktıkça, büyük mutluluk duyduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Şampiyonların adresinin Altındağ olduğunu ve her alanda şampiyonların Altındağ’dan çıkacağına inandığımızı sık sık ifade etmiştik. Hayallerimiz gerçeğe dönüştüğü için ne kadar şükretsek az” dedi.

Altındağ’dan daha fazla sporcu ve daha fazla şampiyon çıkması için ne gerekiyorsa yapmaya devam edeceklerinin de altını çizen Balcı “El ele vereceğiz, Altındağ’da; boks, tekvando, eskrim, güreş, okçuluk, yüzme, masa tenisi, basketbol ve futbol gibi birçok branşta sporu öne çıkartarak çocuklarımızın ve gençlerimizin geleceğine yön vereceğiz. Bunun yanında da tabii ki uluslararası anlamda göğsümüzü kabartacak, Ay-Yıldızlı bayrağımızı göndere çektirecek şampiyonları da buradan yetiştireceğiz inşallah” ifadelerini kullandı.

Balcı, şampiyonun ailesini de tebrik ederek, “Genç sporcumuz Yunus Emre’yi, onu yetiştiren hocalarını ve ailesini tebrik ediyorum. Sporcumuzun ve kazandığı başarısının Altındağlı tüm gençlere örnek olmasını diliyorum” açıklamalarında bulundu.