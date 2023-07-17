Altındağ Belediyesi tarafından Başkent Millet Bahçesi’nde düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri büyük ilgi gördü.

Altındağ Belediyesi tarafından düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’nde 70’ten fazla devlet ve vakıf üniversitesi, Başkent Millet Bahçesi’nde öğrencilerle buluştu. Bu yıl üniversite sınavına girip tercih yapmayı düşünen gençleri bilgilendirmek ve karar verme süreçlerini kolaylaştırmak için düzenlenen Üniversite Tanıtım Günleri’ne gençler adeta akın etti. Söyleşilerin, tercih rehberlerinin ve birbirinden eğlenceli pek çok aktivitenin yer aldığı etkinlik, tercih sürecinde gençlerin yolunu aydınlattı.

Gençlerin karar sürecine destek olmak amacıyla, 70’ten fazla vakıf ve devlet üniversitesini bu organizasyonda buluşturduklarını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Çok sayıda üniversiteyi gençlerle buluşturduk. İçlerinde vakıf üniversiteleri de var, devlet üniversiteleri de. 2 gün boyunca detaylıca inceleme imkanı buldular. Gösterilen büyük ilgi, gençlerimizin böyle bir rehberliğe ne kadar çok ihtiyacı olduğunu gösterdi. Sadece Altındağ’dan ya da Ankara’dan değil, Türkiye’nin her tarafından gençler burada buluştu. Tercihlerine, kararlarına biraz olsun yardımcı olabildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.