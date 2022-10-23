Altındağ Belediyesi, hastane önlerinde sıcak çorba ikramı yapmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sıcak çorba ikramı, vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Altındağ Belediyesi, hastane önlerinde sıcak çorba ikramı yapmaya başladı. Sabahın erken saatlerinde başlayan sıcak çorba ikramı, vatandaşların büyük beğenisini topluyor.

Ankara’nın büyük hastanelerinin bir kısmının Altındağ’da bulunduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Hastanelerimiz 24 saat çalışıyor, dolayısıyla buralarda insan yoğunluğu çok fazla. Ayrıca bölgede üniversite ve öğrenci yurtları da bulunduğu için, üniversite öğrencilerimiz de sabahın erken saatlerinde yola çıkıyor. Sabah işe gitme telaşında olan vatandaşlarımız ve toplu taşımada görevli olan şoförlerimiz de çorba dağıtım hizmetimizden faydalanıyor" dedi.

Başkan Balcı "Hem Ankara’nın sabah ayazını, hem de gönülleri bir parça ısıtmak için her sabah yüzlerce bardak çorba ikramı yapıyoruz. Ekiplerimiz dönüşümlü olarak hastane önlerinde vatandaşlarımıza ikramda bulunuyor. Görüyoruz ki, herkes bundan çok memnun" ifadelerini kullandı.