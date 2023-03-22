Altındağ Belediyesi Zabıta ekipleri, Ramazan nedeniyle denetimlerini artırarak ilçe genelinde unlu mamuller üretimi yapan fırınlarda incelemelerde bulundu.

Altındağ’da fırınlara sıkı denetim başladı. Ramazan ayında vatandaşların en yoğun ilgi gösterdiği yerlerden biri olan fırınlar, Altındağ Zabıtası tarafından mercek altına alındı. Unlu mamuller üretimi yaparak Ramazan pidesi, pasta ve tatlı imalatı gerçekleştiren fırınlar, ekipler tarafından titizlikle denetlendi.

Hiçbir detay gözden kaçmadı

Ekipler, işletmelerin üretim noktaları başta olmak üzere; depolama, sergileme ve satış noktaları, temizlik ve hijyen koşulları, gramajlar ve ürünlerin son kullanma tarihlerini büyük bir dikkatle inceledi. Hiçbir detayı gözden kaçırmayan zabıta ekipleri, işletmelerin ruhsat ve üretim evraklarını da kontrol etti. Kurallara uyan işletmelere teşekkür eden ekipler, eksiklik tespit ettiği üreticilere ise idari yaptırım uyguladı.

"Ramazan ayının huzurunu hiçbir şey bozamaz"

Ramazan ayının gelmesiyle birlikte, Ramazan pidesi başta olmak üzere, tüm unlu mamullere olan ilginin arttığını söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Ramazan ayında özellikle Ramazan pidesi başta olmak üzere, tüm unlu mamullerin tüketimi artıyor. Yaşanacak yoğun alışverişlerde herhangi bir sıkıntı yaşanmaması için ekiplerimiz görev başında. İlçemizin tamamında hizmet veren üretim yerlerini ve fırınları titizlikle denetledik. Ramazan ayına sağlıkla ve huzurla girilmesi için ne gerekiyorsa yapıyoruz. Ramazan ayının huzurunu hiçbir şeyin bozmasına izin veremeyiz" dedi.

Denetimlerin devam edeceğini de sözlerine ekleyen Başkan Balcı, "Vatandaşlarımız karşılaştıkları her türlü olumsuzluğu 24 saat hizmet veren 444 39 19 numaralı Altın Masa Çağrı Merkezine bildirebilirler" ifadelerini kullandı. Başkan Balcı, tüm Altındağlı vatandaşlara, tüm Türkiye’ye ve tüm İslam alemine hayırlı ve huzurlu Ramazanlar temenni etti.