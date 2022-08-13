Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara aşure ikram etti.

Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, vatandaşlara aşure ikram etti.

Altındağ’da aşure kazanları kaynadı, aşure sevgiyle paylaşıldı. Karapürçek Mahalle Konağı, Başpınar Mahalle Konağı, Karacaören ve Siteler’de dağıtılan aşure, her yaştan, her kesimden vatandaşları bir araya getirdi. Siteler’de gerçekleştirilen aşure dağıtımına Başkan Balcı’nın yanı sıra, AK Parti Ankara milletvekilleri Lütfiye Selva Çam ve Zeynep Yıldız, AK Parti Altındağ İlçe Başkanı Fatih Bildik, MHP Altındağ İlçe Başkanı Emin Sıtkı Aktaş ile Türkiye Ağaç İşleri Esnaf ve Sanatkarlar Federasyonu Başkanı Hüseyin Taklacı da katıldı. Aşure dağıtımına vatandaşlar da büyük ilgi gösterdi.

“Aşure kardeşlik demektir”

Aşure gününün kardeşlik günü olduğunu söyleyen Başkan Balcı, aşurenin paylaştıkça güzelleşen, bereketlenen bir gelenek olduğunu belirterek, “Aşure’nin yapımı ve paylaşılması çok önemlidir. Birçok farklı malzemenin buluşmasıyla ortaya çıkan bu lezzetli tatlı bizim farklılıklarımızı da temsil ediyor. Aşure yapımında birbirinden farklı malzemeler bir araya geldiğinde, nasıl bu kadar lezzetli ve bereketli olabiliyorsa, işte bizim milletimizde birbirinden farklı unsurlarıyla bir araya geldiğinde, el ele verdiğinde bu kadar güzel oluyor. Rabbim birlik ve beraberliğimizi bozmasın, evlerimizden ve ülkemizden bereketi eksik etmesin" ifadelerini kullandı.