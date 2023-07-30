Altındağ’a bir spor tesisi daha kazandırıldı. Altındağ Belediyesi Mete Gazoz Okçuluk Merkezi’nin büyük ilgi görmesi üzerine ikinci bir okçuluk eğitim merkezi açıldı.

Altındağ Belediyesi tarafından Doğantepe Mahallesi’nde hizmete açılan ve 2020 Tokyo Olimpiyat Oyunları’nda şampiyon olarak Türkiye’ye okçulukta ilk madalyasını kazandıran milli sporcu Mete Gazoz’un adı verilen okçuluk merkezinin büyük ilgi görmesi üzerine Karapürçek Mahallesi’nde de bir okçuluk tesisi açıldı. Açılışı gerçekleştirilen ikinci okçuluk tesisi de büyük ilgi gördü. Tesise kısa sürede 510 Altındağlı genç sporcu kayıt yaptırdı.

"Gösterilen büyük ilgiden çok memnunuz"

Açılan okçuluk eğitim merkezlerinin gördüğü ilgiden dolayı büyük mutluluk duyduklarını belirten Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Yakın zamanda açılan tesisimize kısa sürede 510 sporcu adayı kayıt yaptırdı. Altındağlı çocuklar ve gençler, geleceğin olimpiyat şampiyonu olmak için buralarda durmaksızın çalışıyor. Her biri, olimpiyat şampiyonu Mete Gazoz’u örnek alıyor ve geleceğin olimpiyat şampiyonu olmak için ter döküyor. Onların bu sevgisini ve azmini görmek bizi çok mutlu ediyor" dedi.

"Şampiyonların adresi olacak"

Gösterilen yoğun ilgiye karşı kayıtsız kalamadıklarını ve ikinci bir merkez açmaya karar verdiklerini söyleyen Balcı, "Kısa sürede ikinci okçuluk eğitim merkezimizi Karapürçek mahallemizde hizmete açtık. Buraya da ilgi çok büyük oldu. Bu merkezler, yeni milli sporcuların ve şampiyonların adresi olacak. Altındağlı gençlerimiz ilk günden o kadar büyük ilgi gösterdi, o kadar azimle sarıldı ki oklara, temennimizin gerçek olacağına inancımız tam. Pırıl pırıl, genç ve azimli okçu adayları Altındağ’da yetişmeye başladı. Hepsine ilgilerinden ve azimlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Altındağ’ın altın çocuklarıyla gurur duyuyorum" ifadelerini kullandı.