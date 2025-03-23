İzmir Büyükşehir Belediyesi, Karataş Üst Geçidi’nin ardından Bornova Altındağ Üst Geçidi’ni de hizmete açtı. Altındağ Mezarlığı bölgesindeki sokakları birbirine bağlayan yaya üst geçidi yaya ulaşımını rahatlatırken, modern yapısı ve aydınlatmasıyla bölge halkının beğenisini topladı.

Konforlu ve güvenli ulaşım için yatırımlarını sürdüren İzmir Büyükşehir Belediyesi, Buca Onat Tüneli ile otogar arasında kalan ekspres yol üzerinde bulunan Altındağ Mezarlığı Yaya Üst Geçidi’ni hizmete açtı. Bornova Altındağ Mezarlığı bölgesindeki 4416 Sokak, 4495 Sokak ile çevredeki sokakları birbirine bağlayan üst geçit sayesinde yurttaşların karşıdan karşıya geçmek için yürümeleri gereken mesafe bir kilometre kısaldı. 47 metre uzunluğunda, 5,5 metre yüksekliğinde, 3 metre genişliğinde, asansörlü üst geçit, modern görünümü ve renkli aydınlatmasıyla da bölge sakinlerinin beğenisini topladı.

"Vatandaşlarımız çok memnun"

Üst geçidin bölgenin önemli ihtiyaçlarından biri olduğunu belirten Bornova Zafer Mahallesi Muhtarı Ali Tek, "Üç sokakla bağlantımız yol geçtiği için sağlanamıyordu. Karşıdan karşıya geçmek sıkıntılıydı. Bunun için çok dolaşılması gerekiyordu. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bu konuyu ilettik, sağ olsunlar bize ‘hayır’ demediler. İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür ediyoruz. Üst geçidin yapılması ile birlikte artık bu sorunumuz ortadan kalktı. Aydınlatması sayesinde akşamları da çok güzel oluyor. Burada yürüyüş yapmak keyifli hale geldi. Vatandaşlarımız çok memnun" diye konuştu.

"Sevgi Yolu gibi oldu"

Zafer Mahallesi sakinlerinden Mehmet Mutlu, üst geçide çok yakın oturduğunu belirterek, "Burada daha önce kazalar oluyordu. Şimdi olmuyor. Karşıdan karşıya geçmek için neredeyse bir kilometre dolaşıyorduk. Hem yaşlılar hem mahalle sakinleri ile gençler için çok iyi oldu. Aydınlatma sayesinde köprü Sevgi Yolu’na dönüştü. Geceleri gençler çıkıp dolaşıyor. Ben üst geçide yakın oturuyorum. Bölgemize üst geçit yapılmasından dolayı çok mutluyum" dedi.

"Biz böyle bir şey de beklemiyorduk"

30 yıllık mahalle sakini Yusuf Aras ise, "Bu mahallede 30 yıldır ikamet ediyorum. Yukarıdan uzun mesafe yürüyüp karşıya geçebiliyorduk. Bu üst geçidi yapanlara saygı duyuyor, emeği geçenlere çok teşekkür ediyorum. Üst geçidimiz çok güzel oldu. Biz böyle bir şey de beklemiyorduk. Modern görüntüsü, asansörü ve aydınlatması ile harika bir üst geçit oldu. Yapana da yaptırana da teşekkür ederim. Akşamları burayı görmeniz lazım" ifadelerini kullandı.