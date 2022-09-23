Altındağ Belediyesi mahalle kütüphanelerinin üye sayısı 40 bine yaklaşırken, aktif kullanıcı sayısı ise 135 bini geçti.

Altındağ Belediyesi mahalle kütüphanelerinin üye sayısı 40 bine yaklaşırken, aktif kullanıcı sayısı ise 135 bini geçti.

Altındağ’daki kütüphaneler rekora koşuyor. Aktif üye sayısı 40 bine yaklaşan mahalle kütüphaneleri, her yaştan Altındağlı vatandaşın büyük ilgisini çekiyor. Kütüphanelere gösterilen ilgiden dolayı çok mutlu olduklarını ifade eden Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Kütüphanelerimizin üye sayısı 40 bine yaklaştı. 135 bini geçen aktif kullanıcılarımız, 200 binden fazla kitap ödünç aldı. Bunlar gerçekten rekor denebilecek sayılar. Kütüphanelerin bu kadar ilgi görmesi, herkesin koşup gelmesi, gençlerimizin ders kitaplarını alarak akın etmesi, çocuklarımızın kitap okumak için sabırsızlanması, ev hanımlarımızın kahvelerini de alarak kitap okumaya koşması gerçekten çok güzel. Altındağ bu kütüphaneler sayesinde inşallah gelecekte çok daha güzel olacak" dedi.

Balcı, vatandaşların kütüphaneye gösterdikleri ilginin kendilerini yeni kütüphaneler yapmak için motive ettiğini de kaydetti.