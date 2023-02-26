Depremin ilk anından itibaren sahada faaliyet gösteren Altındağ Belediyesi, depremzedeler için bölgeye 50 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Depremin ilk anından itibaren sahada faaliyet gösteren Altındağ Belediyesi, depremzedeler için bölgeye 50 tır insani yardım malzemesi ulaştırdı.

Altındağ’dan deprem bölgesine bu zamana kadar 50 tır yardım gönderildi. Tırların ihtiyaç duyulabilecek insani yardım malzemeleriyle dolu olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, “Altındağ’da 7’den 70’e herkes el ele verdi, birlik oldu. Tırlarımızı her türlü insani yardım malzemesinin yanında, sevgi ile doldurduk. Adıyaman’dan Hatay’a, Osmaniye’den Kahramanmaraş’a deprem bölgelerindeki vatandaşlara insani yardım ulaştırdık. Bundan sonra da bölgenin ihtiyacı olan malzemeler konusunda destek vermeye devam edeceğiz. Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin her köşesinden deprem bölgesine ulaşan yardım kampanyasına Altındağlı vatandaşlar da destek oldu. Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı’nın talimatıyla başlatılan kampanyaya vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Kampanyada ilçede bulunan vatandaşlardan gelen elektrikli ısıtıcı, kullanılmamış sıfır ürünler, giysi, battaniye gibi yardımlar, tırlara doldurularak kısa sürede deprem bölgesine gönderildi. Battaniye, yatak, çocuk montu, çocuk bezi, hijyen malzemesi, konserve gıda, kuru gıda, ayakkabı ve su dolu olan insani yardım tırları, bölgede büyük sevinçle karşılandı. Bölgede oluşturulan 4 ihtiyaç temin noktası, depremzedelere ihtiyaçlarının temini konusunda büyük kolaylık sağladı.