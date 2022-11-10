Altındağ Belediyesi, çiftçilere tohum ve nohut desteğinden sonra şimdi de mazot desteği veriyor.

Altındağ Belediyesi, çiftçilere tohum ve nohut desteğinden sonra şimdi de mazot desteği veriyor.

Altındağ Belediyesi, çiftçilere sertifikalı arpa, buğday, Macar fiği ve nohut tohumu desteğinden sonra mazot desteği de verecek. Mazot desteğinden faydalanmak

için başvurular başladı. Konu ile ilgili bilgi veren Altındağ Belediye Başkanı Asım Balcı, "Altındağ’da tarım ve hayvancılığı desteklemek için elimizden ne geliyorsa yapıyoruz. Çiftçilerimiz zarar görmesin, emeklerinin karşılığını alabilsinler diye böyle bir destek vermeyi uygun bulduk. Çiftçilerimize mazot desteği yapacağız" dedi.

Başvuruların Altındağ İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılacağını belirten Başkan Balcı, son başvuru tarihinin 18 Kasım olduğunu hatırlattı. Başkan Balcı, “Başvuru yapmak için çiftçilerimizden traktör ruhsatı, ruhsat sahibinin kimlik fotokopisi, ruhsat sahibinin ÇKS kaydı ve ikametgah belgesi istiyoruz. Bu belgelerle birlikte başvurular İlçe Tarım ve Orman Müdürlüğü’ne yapılabilir” ifadelerini kullandı.

Başkan Balcı, "Var olan potansiyelimizi en etkili şekilde kullanmamız ve tarımsal gelirlerimizi katlamamız gerekiyor. Bu nedenle verdiğimiz bu mazot desteği çok gerekli ve de çok önemli. Bu fırsattan faydalanacak tüm çiftçilerimize hayırlı ve bereketli kazançlar diliyorum” dedi.