Depremzede vatandaşların ilk günden itibaren yanlarında olan Altındağ Belediyesi, deprem bölgesinden Ankara’ya gelmek zorunda kalan vatandaşlara da kucak açtı. Depremzede vatandaşlar, Altındağ Belediyesi Konukevi ve Doğantepe Mahallesi’nde bulunan Yaşlılar Evi’ne yerleştirildi.

Depremzede vatandaşların ilk günden itibaren yanlarında olan Altındağ Belediyesi, deprem bölgesinden Ankara’ya gelmek zorunda kalan vatandaşlara da kucak açtı. Depremzede vatandaşlar, Altındağ Belediyesi Konukevi ve Doğantepe Mahallesi’nde bulunan Yaşlılar Evi’ne yerleştirildi.

Altındağ Belediyesi’nin sevgi dolu yardım eli depremzede vatandaşlara uzanmaya devam ediyor. Depremin ilk gününden bugüne bölgede yaptığı çalışmalarla gönülleri fetheden Altındağ Belediyesi, desteklerini Ankara’da da sürdürüyor. Deprem bölgesinden gelip Ankara’ya yerleşmek zorunda kalan depremzede vatandaşlar, Altındağ Belediyesi Hasta ve Hasta Yakınları Konukevi ile Doğantepe Mahallesi’nde bulunan Yaşlılar Evi’ne yerleştiriliyor.

“Burada çalışan herkes bize çok ilgili”

6 Şubat’ta gerçekleşen deprem nedeniyle, Malatya’nın Yeşilyurt ilçesindeki evi yıkılan depremzede Hüseyin Kaya, Altındağ Belediyesi Konukevi’nde misafir olan depremzedelerden biri Konukevinde daha önce, hastalığı nedeniyle tedavi olurken kaldığını söyleyen Kaya “Deprem olduktan sonra aklımıza ilk burası geldi. Malatya Yeşilyurt’ta oturuyorduk. Evimiz yıkıldı. Bazı eşyalarımızı kurtarabildik, bazılarını bıraktık. Deprem Allah’tan geldi, yapacak bir şey yok Ankara’ya gelmek zorunda kaldık. Burada çalışan herkes bize çok ilgili Bize ev açtılar, yeme-içme, her türlü ihtiyaç konusunda çok destek oldular. Bize her zaman bir telefon kadar yakınlar, çok misafirperverler. Herkese çok teşekkür ediyorum. Allah razı olsun” dedi.

“Bizim evimiz, onların evi”

Altındağ Belediyesi’nin ilk günden bugüne deprem bölgesine destek olmak için seferber olduğunu söyleyen Altındağ Belediye Başkanı Doç. Dr. Asım Balcı “Yaşanan deprem sonrası yüzlerce personel, 50’ye yakın iş makinesi ve aracını deprem bölgesine sevk ettik. İş makinesi ve araçların yanı sıra tırlar dolusu insani yardım malzemesi de deprem bölgesine gönderildi. Ayrıca 4 farklı noktada aşevi açtık. Her gün onbinlerce kişiye sıcak yemek, çay ve su ikram etmeye devam ediyoruz. Yaptığımız çağrı neticesinde, Türk Kızılayı’na yüzlerce ünite kan bağışı yapılmasına da aracılık ettik” dedi.

Yardımların Ankara’da da sürdüğünü sözlerine ekleyen Başkan Balcı “Evlerinden, mahallelerinden, alıştıkları düzenden ayrılmak zorunda kalan çok fazla deprem mağduru vatandaşımız var. Vatandaşlarımızın bir kısmı da Ankara’ya geldi. Bu vatandaşlarımızın her birine destek olmayı sürdüreceğiz. Hasta ve Hasta Yakınları Konukevimiz ve Yaşlılar Evimizin kapılarını deprem mağduru vatandaşlarımız için açtık. Bizim evimiz, onların evi alıştıkları evlerini, düzenlerini sağlayamasak da, biraz olsun yüzlerini güldürebildiysek ne mutlu bize” ifadelerini kullandı.