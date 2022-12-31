Elazığ’da kuyumculuk yapan Ömer Faruk Saydam, 2022 yılında bütün emtialar karşısında sessiz kalan altının 2023 yılında zirveye çıkacağını belirtti.

Elazığ’da kuyumculuk yapan Ömer Faruk Saydam, 2022 yılında bütün emtialar karşısında sessiz kalan altının 2023 yılında zirveye çıkacağını belirtti.

Elazığ’da İzzetpaşa Camisi altında bulunan kuyumcular çarşısında işletmesi bulunan Ömer Faruk Saydam, yeni yılda altının durumu ile ilgili İHA’ya açıklamalarda bulundu. 2022 yılında altının bütün emtialar karşısında sessizliğini çok koruduğunu kaydeden kuyumcu Ömer Faruk Saydam, ’’2023 yılında bu sessizliği bozarak kendisini zirveye taşımasını bekliyoruz. 2023 yılı altın yılı olacaktır. Altın tarihten günümüze kadar bütün süreçlerde her zaman değerini korumuş, sağlam ve güvenilir olmaya devam etmiştir. Önümüzdeki yıllar boyunca da bu geleneğini asla bozmadan yoluna devam edecektir. Altın her zaman yatırım yapılması gereken bir emtiadır. Vatandaşlara bu seviyedeki altın fiyatlarını fırsat bilerek almalarını tavsiye ederiz. Çünkü bu fiyatlar bir daha olmayacaktır ki gelecek yıl daha fazla yükselmesini bekliyoruz” dedi.