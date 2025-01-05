Türkiye’nin en büyük yer altı gölü olan Altınbeşik Mağarası rekorlara doymuyor. Avrupa’nın en büyüğü olan mağara tüm yıllara göre rekor üzerine rekor kırıyor. 2004 yılında 130 bin ziyaretçi ağırlayan mağara, bu yıl 200 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Denizden 450 metre yükseklikte turkuaz rengiyle büyüleyen, kuş sesleriyle huzur veren kayalık ve ormanlık alan içindeki Altınbeşik Mağarası, her yıl binlerce yerli ve yabancı turisti ağırlıyor. Mağara özellikle İngiliz, Rus ve Polonyalı turistler tarafından yoğun rağbet görüyor.

İbradı ilçesine 7, Ürünlü Mahallesi’ne 4 kilometre uzaklıktaki 2 bin 500 metre uzunluğundaki mağara, içinde görülmeye değer doğa harikası bir yeri barındırıyor.

240 metre bot keyfi

Beyaz renkli kalın traverten oluşumlar, mağaranın görsel açıdan en güzel bölümlerinden birini oluşturuyor. İçindeki gölet oluşumlarıyla da dikkati çeken üç katlı mağaranın yaklaşık 240 metresi ziyaretçilere açık. Su derinliğinin bazı yerlerde 40 metreyi bulduğu mağaraya gelen turistler, etkileyici doğa oluşumunu İbradı Belediyesinin profesyonel ekibinin önderliğinde botlarla görme imkanı yakalıyor.

“Yıllardır mağaranın ismini duyuyordum”

Antalya’dan Altınbeşik Mağarasını görmek için gelen Ersun Yılmaz, uzun yıllardır mağaranın ismini duyduğunu fakat, bu güne kadar ziyaret etme şansının olmadığını söyledi. Özellikle Antalya’dan Altınbeşik Mağarasını görmek için geldiklerini anlatan Yılmaz, “Uzun yıllardır mağaranın ismini duyuyordum. İnternetten takip ediyordum. Sürekli olarak mağarayı ziyarete gelen arkadaşlarım buranın güzelliğini anlatıyorlardı. Fakat bugüne kadar ziyaret etmek için hiç şansım olmadı. Buranın dünyanın 3’üncü, Türkiye ve Avrupa’nın en büyük yer altı gölü mağarası olduğunu öğrendim. İçerisinde muhteşem oluşumlar, sarkıklar ve bitki oluşumları var. Sanırım herkesin görmesi gereken bir yer” dedi.

“1966 yılında keşfedildi, 1994 yılında Milli Parklar tarafından işletmeye açıldı”

Altınbeşik Mağarası’nda görev yapan İbradı Belediyesi çalışanı Ali Batuhan Tuğcu, mağaranın Türkiye ve Avrupa’nın birinci, dünyanın ise üçüncü büyük yer altı gölü mağarası olduğunu söyledi. Altınbeşik Mağarası’nın 1966 yılında Prof. Dr. Timuçin Aygen tarafından keşfedildiğini söyleyen Tuğcu, “Mağara ilk olarak 1994 yılında Milli Parklar tarafından işletmeye açıldı. İçeriye doğru suların yükselmesi ile birlikte botlarla 240 metrelik gezi yapılmaktadır. Yaz aylarında ise suların gün geçtikçe azalmasından dolayı 100 metre civarında bot gezisi yapılmaktadır. Kasım ayında havaların yağışlı gitmesi ile mağaranın suyu kademeli olarak yükselmektedir. Yaz aylarında ise dönem dönem düşmektedir. Son yağan yağmurlar ile birlikte mağaranın içerisinde oluşan şelaleler muhteşem görüntü oluşturuyor. Anlatılmakla bitmez ve sadece gelip görüp yaşamak gerekir” diye konuştu.

“Mağaranın suyu Beyşehir Gölü’nden besleniyor”

Mağaranın özellikleri hakkında bilgi veren Tuğcu, “Mağara içeriye ve yukarıya doğru aslında 3 kattan oluşmaktadır. Keşfedilen uzunluğu ise 5 buçuk kilometredir. Beş buçuk kilometrelik alanda 20 ayrı gölet, 2 sifon dalışı ile toplamda 22 gölet var. Bu kısımlara sadece profesyonel ekipler tarafından keşif amaçlı gidilmektedir. Mağaranın suyu Beyşehir gölünden geldiği tespit edilmiştir. Beyşehir gölünün Mağaraya kuş uçumu mesafesi 66 kilometre, araç ile gitmek isterseniz 110 kilometre civarındadır. Yani minimum bağlantısı 66 kilometredir” dedi.

“200 bin ziyaretçi ile en yüksek rekor”

Her yıl mağarayı ziyarete gelen yerli ve yabancı misafirlerin sayılarının arttığını söyleyen Tuğcu, “Mağaramız geçtiğimiz yıl 130 bin civarında ziyaretçi ağırladı. Bu yıl ise 200 bin bandını aştık. Bu sayı ile mağaramız geçtiğimiz yıla göre 70 bin ziyaretçi daha fazla ağırlayarak mağaranın açıldığı 1994 yılından bu yana en yüksek ziyaretçi rekorunu yakaladık. Mağarayı Türkiye’nin her yerinden yerli ziyaretçilerimizin yanı sıra, yabancı ziyaretçilerden genel olarak en fazla Alman ziyaretçiler gelirken, sırasıyla Rus ve diğer ülkeler mağaramızı ziyaret etti” şeklinde konuştu.