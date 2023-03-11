Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Kulübü tarafından “PharmEpic Eczacılık” isimli kongre düzenlendi. Düzenlenen kongrede eczacılıkta hasta güvenliği ve sektördeki kariyer yolcuğu anlatıldı.

Altınbaş Üniversitesi Eczacılık Kulübü tarafından ‘PharmEpic Eczacılık” aıyla bir kongre düzenlendi. Bakırköy Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Ataköy Uluslararası Gençlik Merkezindeki kongreye hocalar, öğrenciler ve çeşitli illerden gelen davetliler katıldı. Kongrenin açılış konuşmasını Eczacılık Kulübü ve Kongre Başkanı Ahmet Hamdi Saraç yaptı. Kongrede eczacılıkta hasta güvenliği ve sektördeki kariyer yolcuğu anlatıldı. Türkiye’nin çeşitli illerinden gelen öğrencilerin katıldığı kongrede ilaç etkinliği ve hasta güvenliğine katkısı, ilaç sektöründe kariyer yolculuğu, Ar-Ge üretiminde yolculuk, Türkiye’nin ilaç biyoteknolojisi gibi konular da ele alındı.

“Birbirinden başarılı ve özgün projelere imza attık”

Konuşmasına depremde hayatını kaybeden vatandaşları anarak başlayan Saraç, “Birbirinden başarılı ve özgün projelere imza attık. Düzenlediğimiz sosyal ve spor etkinlikleri ile üniversiteler tarihindeki en fazla etkinlik yapan öğrenci kulübü olma unvanına sahip olduk. İnovatif eczacılar tarafından hazırlanan ‘PharmEpic Eczacılık Kongresi’ ile karşınızdayız. Burada içeriklerle beraber, içeriklerle şekillendirebileceksiniz. Ayrıca sizler için hazırladığımız sosyal etkinlikler belki de yıllarca sürecek dostluklara ve iş birliğine imza atacaksınız” diye anlattı.

“Bu tür kongreler sizleri mesleki açıdan çok geliştirecek”

Öğrencileri buluşturan bu tür kongrelerin öneminden söz eden Dr. Yücel Yasemin Yücel, “Öğrencilerin gerek sosyal gerekse bilimsel faaliyetlerinde yanlarında olmaya çalışıyoruz. Bu tür kongreler sizleri mesleki açıdan çok geliştirecek, sosyal ve bilişsel birlikteliklere yol açacak kongreler oluyor. Bu tür kongrelerde çok güzel tecrübeler edineceğinizi düşünüyorum” dedi.